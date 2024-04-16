В Псковской области стартует образовательный проект «Школа волонтёров»
Впервые на базе Регионального ресурсного центра добровольчества Псковской области состоится старт образовательного курса «Школа волонтёров». Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Обучение пройдет в нескольких образовательных блоках. Участников ждут лекции, нетворкинг, квиз, психологический тренинг, «разговор на равных» с приглашённым гостем.
Регистрация проходит по ссылке. Количество мест ограничено.
Проект «Школа волонтёров» предполагает создание образовательной площадки для разносторонней подготовки будущих волонтёров, включение молодёжи в социально значимую деятельность, что способствует формированию лидерской позиции, развитию инициативы и общественной активности, помогает обрести жизненный опыт.
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