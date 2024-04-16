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Общество

В Псковской области стартует образовательный проект «Школа волонтёров»

Впервые на базе Регионального ресурсного центра добровольчества Псковской области состоится старт образовательного курса «Школа волонтёров». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Проект «Школа добровольца» Фото: организаторы

Обучение пройдет в нескольких образовательных блоках. Участников ждут лекции, нетворкинг, квиз, психологический тренинг, «разговор на равных» с приглашённым гостем.

Регистрация проходит по ссылке. Количество мест ограничено.

Проект «Школа волонтёров» предполагает создание образовательной площадки для разносторонней подготовки будущих волонтёров, включение молодёжи в социально значимую деятельность, что способствует формированию лидерской позиции, развитию инициативы и общественной активности, помогает обрести жизненный опыт.

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