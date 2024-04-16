Мужчина пострадал в результате пожара в частном доме в Великолукском районе

21:51, 16 апреля 2024, ПАИ

В Великолукском районе, в деревне Нянино, в жилом доме произошло возгорание сегодня, 16 апреля. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате пожара пострадал хозяин дома.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.