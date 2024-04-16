«Марафон здоровых привычек» стартовал в Пскове

23:30, 16 апреля 2024, ПАИ

Молодёжь Пскова приглашают принять участие в мероприятии «Марафон здоровых привычек», который пройдёт с 15 по 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

В рамках недели здоровья можно будет посетить мастер-классы, тренировки на тему здорового образа жизни.

17 апреля пройдёт День релакса и расслабления, который будет посвящён заботе о физическом и эмоциональном благополучии. Массажист и фитнес-тренер Артём Сосновский расскажет и покажет, как гармонично развить своё тело и при необходимости восстановить его работу, вернуть здоровье с помощью массажа и движений. Мероприятие состоится в 17:00 по адресу Максима Горького, 15.

Третий день марафона будет посвящён формированию здоровых привычек. Практикующий психолог Валентина Самышева поделится с нами важными советами, как сформировать полезные привычки и создать план действий для достижения этой цели. Встреча начнётся в 18:00 в Молодёжном центре Пскова, необходима регистрация.

Кроме того, планируются занятия с нутрициологом и тренером по растяжке. Все активности в рамках данного мероприятия проходят бесплатно. За обновлениями можно следить в сообществе отдела добровольчества Молодёжного центра Пскова.