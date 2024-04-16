Ольховые смотрины наступили по народному календарю
Иосиф Песнопевец наступил сегодня, 17 апреля. В народе этот день получил название «Ольховые смотрины», сообщает сalend.ru.
Песнопевцем Иосифа прозвали потому, что в его день начинал петь сверчок, а также подавал голос журавль. На Руси эти птицы считались борцами со злом и защитниками от нечисти.
Традиционно в этот день проводили «ольховые смотрины». Из ольхи делали срубы для колодца, поэтому искали подходящее дерево. Кроме того, считалось, что большое количество «серёжек» на ольхе предвещает хороший урожай овса, а если ольха распускает лист раньше берёзы, то стоит ждать дождливое лето. Также весной заготавливали кору ольхи, которая помогала лечить воспаления.
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