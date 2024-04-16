Пскович Марк Мордовцев совершил заплыв по затопленным улицам Дубая
Чемпион мира по зимнему плаванию из Пскова Марк Мордовцев совершил заплыв по затопленные улицам Дубая. Об этом корреспонденту ПАИ рассказал сам спортсмен.
«Весь день шел сильный ливень, был шторм и гроза. Я приехал с девушкой в отпуск отпраздновать день рождения и поплавать в море. Вот так сегодня поплавали», – рассказал Марк Мордовцев.
16 апреля в ОАЭ из-за сильного ливня был объявлен оранжевый уровень тревоги, отменены авиарейсы и перекрыты дороги.
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