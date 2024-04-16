Спрос на низкоквалифицированных специалистов вырос в России
Спрос на низкоквалифицированных специалистов вырос в России, дефицит данной категории составляет 42%, сообщают «Известия».
Чаще всего специалисты требуются в отрасли промышленности (54%), сельского хозяйства (47%) и строительства (38%). Также востребованы технологи, швеи, водители высокого класса, реставраторы, производственный персонал, монтажники, токари и слесари-сборщики.
Объемы подготовки высококвалифицированных рабочих с 2010 года сократились вдвое. Ожидается, что в ближайшие пять лет в России ускоренно будет расти спрос на технических специалистов низкой и средней квалификации, отмечают эксперты.
При этом спрос на высококвалифицированных IT-специалистов и инженеров составляет 27,5%, а на управленческие кадры – 2,5%.
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