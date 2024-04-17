День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД отмечается в России сегодня

08:14, 17 апреля 2024, ПАИ

День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД отмечается в России сегодня, 17 апреля, пишет сalend.ru.

Дата приурочена к созданию Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России – общественной организации ветеранов ОВД и ВВ – 17 апреля 1991 года. В России этот праздник отмечается с 2011 года.

Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД помогают сохранять правопорядок в российском обществе. Благодаря им в России ежегодно раскрывается большое количество преступлений. Их профессиональный, боевой и жизненный опыт помогает воспитывать достойную смену сотрудников органов внутренних дел.

Кроме того, ветераны организации являются наставниками трудных подростков. Особое внимание также уделяется вопросам организации поисковой работы на местах боев времен Великой Отечественной войны. Поисковые отряды ведут раскопки, идентифицируют останки, ищут родственников и проводят торжественные захоронения воинов.