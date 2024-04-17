Более 100 часов обязательных работ получил великолукский водитель за пьяное вождение
120 часов обязательных работ получил водитель-рецидивист из Великих Лук за управление транспортом в нетрезвом виде. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Установлено, что в феврале текущего года великолучанин, который ранее уже подвергался административному наказанию за управление транспортом в нетрезвом виде, снова сел за руль «Ауди 80» пьяным. Мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции у дома № 30 в Великих Луках. Они провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, которое дало положительный результат.
В суде мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на один год шесть месяцев.
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