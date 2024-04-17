Медалью «За заслуги перед Псковом» предлагается наградить воспитателя детсада №17

11:03, 17 апреля 2024, ПАИ

Вопрос о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» воспитателя детского сада компенсирующего вида №17 Ирины Жуковой рассмотрели члены комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы на заседании, которое прошло в среду, 17 апреля, под председательством Марины Борисенковой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Педагогический стаж Ирины Жуковой составляет 38 лет, с 2008 года она работает воспитателем детского сада компенсирующего вида №17. Ее авторская программа внедрена во многие детсады Пскова, что позволяет педагогам грамотно организовывать работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Ирина Жукова разработала несколько проектов для работы непосредственно с детьми с ОВЗ. Много лет она активно участвует в публикации авторских материалов на федеральном сайте «Разработки педагогов», которые используют в своей работе педагоги Пскова и других городов и регионов России.

«Я не знакома с Ириной Петровной лично, но мне хорошо известны ее имя и фамилия. Все, кто ее знают, отзываются о ней с огромным уважением, потому что это профессионал высочайшего класса», – рассказала заместитель председателя ПГД Ольга Федорова и попросила коллег поддержать инициативу.

«На таких людей нужно опираться, о них нужно говорить, их нужно поощрять», – отметил председатель городской Думы Александр Гончаренко.