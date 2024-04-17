155 детей с ОВЗ в Псковской области получат путёвки в санатории

11:09, 17 апреля 2024, ПАИ

155 детей с ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих в 2024 году направит на санаторно-курортное лечение отделение Социального фонда России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

На данный момент на учёте в отделении находится 461 ребёнок. Они имеют право за счёт государства получить санаторно-курортные путёвки и специальные талоны на бесплатный проезд до места лечения и обратно. Помимо прочего, отделение оплачивает проезд детям по направлениям, выданным на лечение комитетом по здравоохранению Псковской области.

«С начала года уже выданы 64 путевки: 32 – для детей и столько же для сопровождающих их взрослых. Дети, проживающие в нашем регионе, восстанавливают свое здоровье не только в санаториях Псковской области, но и Ставропольского и Краснодарского края, Республики Крым. Заезды в здравницы будут длиться до октября включительно. Длительность санаторно-курортного лечения для детей-инвалидов составляет 21 день», – отметила управляющий отделением Наталья Мельникова.