Великолукские студенты стали призёрами международного турнира по вольной борьбе

12:01, 17 апреля 2024, ПАИ

Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) стали призёрами международного турнира по вольной борьбе Baikal Open, который прошёл в Улан-Удэ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

За награды состязаний боролись борцы из Белоруссии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Южной Кореи и России.

По итогам двух соревновательных дней студент ВЛГАФК Данил Кривов взял бронзу в весовой категории до 70 килограммов. Арсен Балаян стал бронзовым призёром в весовой категории до 86 килограммов.

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