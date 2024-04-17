Мотоциклист пострадал в ДТП в Пушкинских Горах

11:25, 17 апреля 2024, ПАИ

Мотоцикл столкнулся с внедорожником на улице Ленина у дома № 20а в Пушкинских Горах, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В результате ДТП мотоциклист госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.