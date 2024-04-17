Мотоциклист пострадал в ДТП в Пушкинских Горах
Мотоцикл столкнулся с внедорожником на улице Ленина у дома № 20а в Пушкинских Горах, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП мотоциклист госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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