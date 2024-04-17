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Происшествия

Штрафы почти на 800 тысяч рублей получили иностранцы за нарушение правил ввоза автомобилей в Псковскую область

За три месяца 2024 года по фактам невывоза временно ввезенных транспортных средств иностранными физическими лицами для личного пользования псковские таможенники возбудили 245 административных дел. За передачу временно ввезенного автомобиля иному лицу в нарушение таможенного законодательства Евразийского экономического союза возбуждено 19 дел об административном правонарушении. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Псковская таможня

По результатам рассмотрения дел Псковской таможней вынесено 205 постановлений о привлечении физических лиц к административной ответственности и назначены наказания в виде штрафа на сумму 792,6 тыс. рублей. В одном случае суд принял решение о конфискации автомобиля.

Согласно законодательству, иностранные физические лица могут временно ввозить транспортные средства на территорию Евразийского экономического союза для личного пользования на срок своего временного пребывания. Передача права пользования или распоряжения временно ввезенными транспортными средствами другому лицу на таможенной территории ЕАЭС допускается при условии их таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей.

«Невывоз автомобиля в установленные сроки, передача права пользования или иное распоряжение временно ввезенным транспортом без соблюдения условий, установленных Таможенным кодексом ЕАЭС, влечет наложение административного штрафа с конфискацией транспортного средства или без таковой, а в случае, если размер неуплаченных таможенных платежей превышает 2 млн рублей, нарушитель несет уголовную ответственность», – отметил заместитель начальника Псковской таможни Андрей Горяченок.

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