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Спорт

Первый турнир по водному поло прошёл в ПсковГУ

Первенство ПсковГУ по водному поло прошло в бассейне «Универсант» 16 апреля. Об этом ПАИ сообщили в спортклубе «Псковские барсы».

Первый турнир по водному поло прошёл в ПсковГУ. Фото: ССК «Псковские барсы»

Соревнования по водному поло в ПсковГУ прошли впервые.

Первое место заполучила команда «Каракатица», вторым стали спортсмены из команды «Торнадо», а замкнула тройку лидеров команда «Дельфин».

«Бодрость духа, слаженность командных взаимодействий, выносливость и плавательно-игровой навык – составляющие победы. Начало положено, будем продолжать», – отметили в спортивном клубе «Псковские барсы».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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