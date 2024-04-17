Первый турнир по водному поло прошёл в ПсковГУ

12:22, 17 апреля 2024, ПАИ

Первенство ПсковГУ по водному поло прошло в бассейне «Универсант» 16 апреля. Об этом ПАИ сообщили в спортклубе «Псковские барсы».

Соревнования по водному поло в ПсковГУ прошли впервые.

Первое место заполучила команда «Каракатица», вторым стали спортсмены из команды «Торнадо», а замкнула тройку лидеров команда «Дельфин».

«Бодрость духа, слаженность командных взаимодействий, выносливость и плавательно-игровой навык – составляющие победы. Начало положено, будем продолжать», – отметили в спортивном клубе «Псковские барсы».

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