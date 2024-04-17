Псковичи обеспокоены происходящим со старинной электроопорой на ул. Калинина

12:09, 17 апреля 2024, ПАИ

Псковичи обеспокоены происходящим со старинной электроопорой на ул. Калинина. Они прислали в редакцию ПАИ фото с сообщением, что столб, который является элементом исторического ландшафта города, вот прямо сейчас собираются убрать, якобы срезают болты у основания.



«На опоре ведутся регламентные работы, он как был, так и остается на месте», – сообщили корреспонденту ПАИ энергетики.