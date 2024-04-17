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Общество

Псковичи обеспокоены происходящим со старинной электроопорой на ул. Калинина

Псковичи обеспокоены происходящим со старинной электроопорой на ул. Калинина. Они прислали в редакцию ПАИ фото с сообщением, что столб, который является элементом исторического ландшафта города, вот прямо сейчас собираются убрать, якобы срезают болты у основания.

«На опоре ведутся регламентные работы, он как был, так и остается на месте», – сообщили корреспонденту ПАИ энергетики.

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