Псковичи обеспокоены происходящим со старинной электроопорой на ул. Калинина
Псковичи обеспокоены происходящим со старинной электроопорой на ул. Калинина. Они прислали в редакцию ПАИ фото с сообщением, что столб, который является элементом исторического ландшафта города, вот прямо сейчас собираются убрать, якобы срезают болты у основания.
«На опоре ведутся регламентные работы, он как был, так и остается на месте», – сообщили корреспонденту ПАИ энергетики.
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