Более 40 подрядчиков в Псковской области признали недобросовестными

12:24, 17 апреля 2024, ПАИ

Более 40 подрядчиков внесли в РНП в Псковской области за 2023 год, сообщила корреспонденту ПАИ руководитель УФАС по Псковской области Ирина Белоконь.

«В 2023 году реестр пополнил 41 исполнитель из 130 направленных обращений. В основном обращения касались отказа от заключения договора со стороны заказчика», – отметила она.

При этом из 41 признанных недобросовестными подрядчика шесть исполняли контракты в рамках президентских национальных проектов: в рамках нацпроекта «Здравоохранение» – строительство ФАПов, капремонт больницы, в рамках нацпроекта «Производительность труда» – при строительстве многоквартирных домов, культурного центра и капремонта школы в Себеже, а также в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Из числа включенных в реестр в основном это поставщики, подрядчики из других регионов. Из нашего региона всего четыре таких, которые попали в реестр. Причем одним из них было заключено большое число контрактов по ремонту социально значимых объектов, но, к сожалению, справиться с взятыми на себя обязанностями не смог, поэтому его внесли в реестр недобросовестных поставщиков», – рассказала глава УФАС.

Она пояснила, что присутствие компаний в таком реестре влияет на их репутацию, но при этом исправляет экономическую деятельность. К тому же такой подрядчик лишается на два года права участвовать в государственных и муниципальных закупках.