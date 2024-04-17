Из экономии россияне предпочитают растворимый кофе вместо зернового

12:44, 17 апреля 2024, ПАИ

Из экономии россияне предпочитают растворимый кофе вместо зернового. Объёмы покупок растворимого кофе за последний год увеличились на более чем 10%, в то время как продажи других видов горячих напитков продолжают снижаться, сообщает «Коммерсантъ».

Производители рассчитывают, что со следующего года россияне вновь обратят внимание на чай и кофе премиальных брендов.

В феврале 2024 года спрос на растворимый кофе в пакетиках вырос на 10,5% год к году в натуральном выражении. В целом в сегменте горячих напитков рост показывает только растворимый кофе, который в денежном выражении увеличился на 1,6% год к году. Потребление остальных видов горячих напитков, напротив, сокращается: нерастворимого кофе — на 0,5% в денежном выражении и на 0,2% в натуральном, на чай — на 1,5% и 6,2% соответственно, на какао — на 1,8% и 5,6%.