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Происшествия

Трое жителей Ближнего Востока с помощью проводника незаконно прибыли в Псковскую область 

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного въезда в Россию группы иностранных граждан, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Здесь и далее фото Погрануправления ФСБ России по Псковской области

В Невельском муниципальном округе задержан автомобиль марки «Фольксваген», в котором в качестве пассажиров следовали трое граждан из стран Ближнего Востока и житель сопредельного государства, который и организовал незаконный въезд иностранцев в Россию.

Возбуждены уголовные дела в отношении организатора незаконной миграции по части 1 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции) и одного из иностранцев в связи с отсутствием действительной российской визы по части 1 статьи 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Фигурантам уголовных дел судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Остальные иностранные граждане решением Невельского районного суда Псковской области привлечены к административной ответственности в виде штрафов с принудительным административным выдворением за пределы РФ.

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