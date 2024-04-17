Трое жителей Ближнего Востока с помощью проводника незаконно прибыли в Псковскую область

13:01, 17 апреля 2024, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного въезда в Россию группы иностранных граждан, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В Невельском муниципальном округе задержан автомобиль марки «Фольксваген», в котором в качестве пассажиров следовали трое граждан из стран Ближнего Востока и житель сопредельного государства, который и организовал незаконный въезд иностранцев в Россию.

Возбуждены уголовные дела в отношении организатора незаконной миграции по части 1 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции) и одного из иностранцев в связи с отсутствием действительной российской визы по части 1 статьи 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Фигурантам уголовных дел судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Остальные иностранные граждане решением Невельского районного суда Псковской области привлечены к административной ответственности в виде штрафов с принудительным административным выдворением за пределы РФ.