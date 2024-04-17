Волонтёры из Локни получили государственные награды

14:03, 17 апреля 2024, ПАИ

Шестеро волонтёров муниципальных центров добровольчества Псковской области удостоены государственных наград. Об этом сообщается в официальной группе «ВКонтакте» Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области.



Фото: Ресурсный Центр поддержки добровольчества Псковской области



Фото: Ресурсный Центр поддержки добровольчества Псковской области



Фото: Ресурсный Центр поддержки добровольчества Псковской области



Фото: Ресурсный Центр поддержки добровольчества Псковской области







За гражданскую позицию, патриотизм, большой вклад в поддержку участников СВО активу штаба «Мы вместе» Центра добровольчества Локнянского района вручили награды от командира воинской части.

Знаками «Волонтёр России» наградили Виктора Зязюлю и Владимира Грызлова. Медалями «Волонтёр России» – Ирину Иванову, Марину Толкачёву и Надежду Зязюлю. Медалью «За укрепление боевого содружества» награждён Иван Жарков.