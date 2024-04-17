Псковички стали победителями всероссийских соревнований по художественной гимнастике

13:20, 17 апреля 2024, ПАИ

Псковички, воспитанницы спортшколы «Гармония», стали победителями всероссийских соревнований по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера России Нины Шибаевой. Состязания прошли в Московской области с 12 по 16 апреля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Гармония».

Золото соревнований по программе первого разряда завоевала София Кривцова. Также спортсменка выполнила норматив первого разряда.

Псковичка Юлия Комлева стала лучшей по программе кандидатов в мастера спорта.

Кроме того, призом «Мисс элегантность» отметили Дарью Егорову.

Тренируются гимнастки под руководством Натальи Яковлевой и Валентины Жидоморовой.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».