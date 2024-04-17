Около 20 турниров по шахматам пройдет в Пскове за две недели

13:53, 17 апреля 2024, ПАИ

Первенства Пскова по классическим, быстрым шахматам и блицу среди юниоров в шести возрастных группах пройдут в псковском парке «Простория» с 27 апреля по 8 мая. Об этом сообщается в группе студии шахмат Григория Шаранкова в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях примут участие юноши и девушки в возрастных группах до 2017, 2015, 2013, 2011, 2009 и 2007 годов рождения, проживающие в Пскове. Также в случае наличия свободных мест в соревнованиях смогут принять участие шахматисты из районов области, где не проводятся первенства.

Соревнования по классическим шахматам пройдут в девять туров с контролем времени 60 минут и 30 секунд добавления на каждый ход. Также в девять туров пройдут соревнования по быстрым шахматам. Контроль времени составит десять минут и пять секунд добавления на каждый ход. Блицоры поборются за награды в 11 турах с контролем в три минуты и две секунды на ход.

Победителей и призёров наградят грамотами. Организаторы принимают предварительные заявки до 26 апреля.

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