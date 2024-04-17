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Общество

Псковские профсоюзы: У медиков по всей стране должна быть единая оплата труда

Врачи и медицинский персонал должны получать одинаковую заработную плату по всей стране, считает председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анжелика Шундер. На пресс-конференции в медиацентре ПАИ она заявила, что за единые требования к медицинским услугам должна быть единая оплата труда.

Анжелика Шундер. Фото: ПАИ

Единая оплата труда для медработников планируют ввести в России в 2025 году. Сейчас программа запускается в некоторых регионах в пилотном режиме.

Такая программа позволит снизить трудовую миграцию среди медиков и позволит повысить качество оказываемых услуг в Псковской области, считает Анжелика Шундер.

«Задача по привлечению медицинских кадров стоит не только у нас, но и по всей России. Возможно, что одним из методов приостановки миграции является установление единой оплаты труда по всей России. Эту идею мы уже озвучили президенту. Требования к услугам едины, а значит, должна быть и единая оплата труда», — сказала спикер.

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