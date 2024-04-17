Первый этап Любительской фидерной лиги области по ловле рыбы пройдёт в Пскове 4 мая

14:32, 17 апреля 2024, ПАИ

Первый этап Любительской фидерной лиги Псковской области по ловле рыбы донной удочкой пройдёт в Пскове на правом берегу Великой 4 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации рыболовного спорта Псковской области.

В соревнованиях смогут принять участие мужчины и женщины старше 16 лет, имеющие квалификацию не выше второго спортивного разряда.

Состязания пройдут в один тур. Продолжительность ловли составит пять часов. Призёров определят по общему весу пойманной рыбы и наградят кубками, медалями и призами.

Также денежные призы вручат за пойманного леща весом от 1,5 килограмма, окуня весом от 0,5 килограмма, а также линя, голавля или язя весом от 0,5 килограмма.

Для участников сигнал «Старт» прозвучит в 10:00. Закончился ловля в 15:00.

Предварительная регистрация на соревнования продлится до 1 мая.

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