Житель Петербурга заплатит 20 тысяч рублей за попытку дать взятку в 100 евро псковскому таможеннику

14:08, 17 апреля 2024, ПАИ

Житель Петербурга заплатит 20 тысяч рублей за попытку дать взятку в 100 евро псковскому таможеннику, сообщили ПАИ в Псковской транспортной прокуратуре.

19 февраля петербуржец попытался дать взятку таможенному инспектору в МАПП «Шумилкино» на российско-эстонской границе. Деньги предназначались за ускоренную процедуру оформления, неосуществление таможенного контроля и разрешение провоза на территорию Российской Федерации принадлежащего ему имущества. Таможенный инспектор уведомил об этом факте начальника Псковской таможни.

Суд признал жителя города Санкт-Петербурга виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей, денежные средства, являющиеся предметом взятки, судом конфискованы.