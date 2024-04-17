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Радиостанция "Серебряный дождь"

Владислав Соболев в «Среде обитания» расскажет о пожарной безопасности в Псковской области

Программа «Среда обитания» - в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной стал начальник отдела административной практики и дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Владислав Соболев.

Гость эфира расскажет о ситуации с пожарами в Псковской области, в том числе речь пойдёт о палах травы. Удаётся ли найти поджигателей и какое наказание им грозит? Что стоит делать, а что нет на своём участке, готовя его к новому сезону весной? Как пожарить шашлыки и не получить штраф?

Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.

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