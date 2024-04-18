«Находить восток и юг, рисовать квадрат и круг»: псковские випы рассказали про свои школьные пятёрки

11:53, 18 апреля 2024, ПАИ

Накануне выпускных экзаменов, которые ждут псковских выпускников совсем скоро, спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали про пятёрки, которые в школе и вузах давались им легче и сложнее всего, про оценки, которые особенно запомнились, и про предметы, которые казались ненужными, но пригодились после.

Глава Островского района Дмитрий Быстров:

- Когда у меня были выпускные экзамены, тогда была другая система, не ЕГЭ. Я сдавал историю, серьёзно готовился и получил «пять». История мне была нужна для поступления, она мне всегда была интересна, но я не уделял ей должного внимания, о чём пожалел при подготовке. Ещё мне всегда просто давалась алгебра, и хотя годовая была «четыре», экзамен я сдал на «пять».

Директор Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Алексей Калиненко:

- Самые дорогие моему сердцу пятёрки я получал по самым любимым предметам. Мне очень нравилась геометрия, поэтому весь курс я начал и закончил на одни пятёрки. До сих пор вспоминаю, как это было здорово и интересно. Ещё я очень любил историю, всегда читал взахлёб, с огромным удовольствием и, естественно, получал по ней самые лучшие оценки. Это два моих любимых предмета, которые нельзя сказать, что давались без труда, но доставляли наибольшее удовольствие.

А вот с химией дружба не сложилась, к сожалению. Несмотря на все мои старания, пятерки я так и не смог добиться. Трудился, руки не опускал, но на «пять» это не потянуло.

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик:

- В десятом классе у нас обществознание вела директриса. Я не очень добросовестно относился к выполнению домашнего задания, всегда был уверен, что что-нибудь придумаю. Пятёрку мне в итоге поставили, но я на всю жизнь запомнил, как меня вызывали к доске, я начинал философствовать, а она смотрела на меня и говорила: «Вадик, не мудрствуй лукаво».

Ещё я очень хотел пятёрку по химии. Но не всегда нам везёт с преподавателями, которые могут научить, а нашей учительнице к тому же приходилось наводить порядок в классе, поэтому уроков как таковых не было. Я ходил на дополнительные пересдачи, чтобы мне поставили тройку. Но в школе и четвёрка плохо, а тут тройка. Я попросил её поставить мне пятёрку, сказал, что не собираюсь химией заниматься, и в жизни она мне не пригодится, а она сказала: «Посмотрим, пригодится она тебе или нет». По доброте душевной она поставила мне пятёрку, хотя такой оценки, конечно, не должно было быть.

А потом, когда я поступил в Вольское военное училище тыла, я даже не предполагал, что буду там учить органическую химию, так ещё и мыло варить на практическом занятии. В общем, химию пришлось учить заново.

Директор МФЦ Псковской области Ольга Степанова:

- Хотя по первому образованию я учитель русского языка и литературы и мой самый любимый предмет – литература, пятёрки по русскому языку всегда давались сложнее всего, но их всё равно было достаточно много. Самыми легкими были пятёрки по физкультуре, истории, обществознанию, биологии и географии.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Псковской области Елена Шефова:

- Русский язык всегда давался сложно, поэтому пятёрка по русскому, особенно за словарный диктант, когда ночами не спишь и учишь словарные слова, была очень запоминающейся. Понятно, что пятёрки были, но чтобы эту оценку получить, приходилось очень много заниматься. Зато с математикой было легко.

И. о. начальника отдела подготовки разрешительной документации управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Надежда Горенькова:

- Я училась в 7-й школе, преподаватели были очень хорошие, и учёба давалась легко. Потом мы перешли в 5-ю школу, там мы были королями, взбодрили всех своими пятёрками. Тяжелее всего мне давалась физика, потому что у меня нет пространственного мышления, и даже правило буравчика я до сих пор не знаю. Но по физике тоже были пятёрки. После школы я поступила в политех, там физика и математика были основными предметами. Все оценки там давались потом и кровью.

Председатель Псковского регионального отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алекминский:

- Когда я учился в техникуме, у меня всегда была пятёрка по алгебре. Мне даже экзамены автоматом ставили. Это моя самая важная пятёрка, не могу сказать, что лёгкая, просто голова грамотно работала в том направлении. А в школе мне очень нравилась история – от первобытности и до новейшего времени. Потом эта пятёрка перекочевала и в техникум, и в институт.

Главный судья СЗФО по самбо Дмитрий Михайлов:

- В школе я особым умом не отличался и пятёрки у меня были по самым любимым предметам – по физкультуре и труду. Физкультура мне пригодилась, я всю жизнь в спорте, уже 31-й год работаю тренером. И труд пригодился – руки всё время приходится куда-то прикладывать. Самые запоминающиеся пятёрки были на госэкзаменах, когда я учился в Школе милиции. Пятёрки там приходилось зарабатывать, зубрить, а после школы мне было очень тяжело, потому что я всегда ленился, а тут приходилось напрягаться. Но госэкзамены сдал на «пять». Главное то, что мне нравилось учиться. Когда нравится, тогда получается учиться, а когда не нравится – физкультура и труд.

Заместитель директора спортивной школы «Мастер» Станислав Титов:

- В девятом классе я любил физику и химию, а учительница меня любила, ставила мне пятёрки. Я даже экзамены по химии сдавал, учил постоянно, очень нравилось. Ещё мне нравилась алгебра, но по ней была четвёрка. Но алгебра мне пригодилась, в академии началась высшая математика, и знания очень помогли.