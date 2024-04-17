Межрегиональный турнир по баскетболу пройдёт в Пскове

14:51, 17 апреля 2024, ПАИ

Межрегиональный турнир по баскетболу среди мужских команд ветеранов старше 40 лет пройдёт в псковском спортивном зале «Барс» с 3 по 5 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.

В соревнованиях примут участие четыре команды из Пскова, Великих Лук, Твери и Великого Новгорода.

Турнир 3 мая в 13:00 откроет игра псковского клуба ВИОС и новгородской команды «Ильмер-Динамо».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».