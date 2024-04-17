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Культура

Уникальная выставка «Пушкин и театр» открылась в Пскове

Выставка Бахрушинского театрального музея «Пушкин и театр», приуроченная к 225-летию со дня рождения поэта, драматурга и прозаика, открылась в Пскове. Проект организован Фондом развития Бахрушинского музея» при поддержке Министерства культуры России, сообщает корреспондент ПАИ.

  • Уникальная выставка «Пушкин и театр» открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Уникальная выставка «Пушкин и театр» открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Уникальная выставка «Пушкин и театр» открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Уникальная выставка «Пушкин и театр» открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Уникальная выставка «Пушкин и театр» открылась в Пскове
    Фото: ПАИ

В залах Двора Постникова собраны уникальные экспонаты из фондов московского музея – шедевры театрально-декорационного искусства: эскизы театральных костюмов, портреты видных деятелей театра, великих артистов, драматургов пушкинской поры, представлены сцены и видеофрагменты из спектаклей по пушкинским произведениям, оставившим яркий след в русском театральном искусстве.

На торжественном открытии присутствует генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, куратор выставки и заслуженный деятель искусств России Александр Чепуров, заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника по научной работе Эльвира Королева.

На фото: куратор выставки и заслуженный деятель искусств России Александр Чепуров

«Выставка представляет богатейший фонд Бахрушенского музея – центрального театрального музея нашей страны, где собраны уникальные материалы, связанные с историей нашего театра. В частности, в данном случае здесь представлены жемчужины пушкинского театра, то есть те произведения, которые были представлены на русской сцене в разные театральные времена по пушкинским произведениям. Это и драматический театр, это и оперный театр, это и балетная сцена. Здесь представлены замечательные сценографы, такие как Михаил Врубель, Александр Головин, Константин Коровин, Владимир Дмитриев, Валерий Ливенталь, Эдуард Кочергин. Каждое это имя – это целая эпоха», – рассказал Александр Чепуров.

Он отметил, что на выставке есть раздел, посвященный историческим произведениям Пушкина, разделы, посвященные теме любви, теме, связанной с роковой страстью, разделы, связанные с поэтическим театром, с поэтической драмой и пушкинскими сказками.

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