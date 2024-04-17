Подведены итоги зонального этапа чемпионата Псковской области по баскетболу

14:51, 17 апреля 2024, ПАИ

Подведены итоги зонального этапа чемпионата Псковской области по баскетболу среди мужских и женских команд. Состязания прошли 13 и 14 апреля в Новосокольниках, Дно и Писковичах. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.

В полуфинальный этап соревнований мужского турнира, который состоится 21 апреля, прошли команды из Невельского, Дновского и Псковского районов.

В финале женского чемпионата 27 и 28 апреля сыграют команды из Пскова, Великих Лук, Островского и Локнянского районов.

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