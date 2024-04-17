Восемь флаконов шампуня похитил пскович из магазина

15:31, 17 апреля 2024, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии задержали подозреваемого в краже, который похитил восемь флаконов шампуня из магазина в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

17 апреля в 11:30 росгвардейцы получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в магазине на улице Юбилейной.

Сотрудники ведомства прибыли на место происшествия и задержали 33-летнего псковича, который похитил из торгового зала восемь флаконов шампуня.

По факту хищения проводится проверка.