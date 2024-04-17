«Движение первых» запускает флешмоб «Спасибо спасателям»

16:57, 17 апреля 2024, ПАИ

«Движение первых» и федеральный Совет первых запустили флешмоб «Спасибо спасателям» в поддержку усилий спасателей и добровольцев, которые активно участвуют в решении сложной ситуации в связи с наводнениями в различных регионах России, сообщили ПАИ в пресс-службе движения.

«Оренбургская область и другие регионы столкнулись с сильными паводками, сейчас активисты движения совместно со спасателями занимаются сортировкой вещей и доставкой продуктов, помогают организовывать временное размещение пострадавших», – отметила руководитель псковского регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак в беседе с корреспондентом ПАИ.

Присоединиться к флешмобу и поблагодарить тех, кто помогает пострадавшим, может каждый. Для этого нужно записать видео с рассказом о важной работе сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, спасателей и волонтёров, которые помогают людям, оказавшимся в беде. Видео необходимо опубликовать на своей странице в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #ПервыеВМЕСТЕ.