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Общество

Светлана Мельникова принимает участие в Балтийском культурном форуме

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова принимает участие в Балтийском культурном форуме, который посвящён сфере культуры. Он стартовал в Светлогорске сегодня, 17 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Директор музея Светлана Мельникова приняла участие в заседании музейных ассоциаций. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На открытии выступили министр культуры России Ольга Любимова, директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и другие.

Сегодня директор музея Светлана Мельникова приняла участие в заседании музейных ассоциаций, а завтра выступит с докладом о совместных проектах Псковского музея и Китайской Народной Республики.

Форум продлится с 17 по 19 апреля и соберёт более 600 участников из различных сфер. Основная тема мероприятия – «Философия культуры».

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