Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Расписание движения пригородного поезда Дно – Псков изменится 8 мая

Расписание движения пригородного поезда № 6659 Дно – Псков изменится 8 мая, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Расписание движения пригородного поезда Дно – Псков изменится 8 мая. Фото: ПАИ

В этот день поезд отправится из Дно в 18:07, от поста на 557-м километре в 18:10, от станции Роща в 18:32-18:42, из Порхова в 19:01-19:03, от станции Лунево в 19:27-19:35, от станции Подсевы в 19:44-19:46, от станции Вешки в 20:01-20:08, из Карамышево в 20:26-20:28, от станции Кебь в 20:47-20:49, а от станции Березки в 21:05-21:06.

В Псков поезд прибудет в 21:12.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 апреля 2024

Мультимедийный пешеходный фонтан в Пскове откроется 27 июля
17 апреля 2024

Расписание движения пригородного поезда Дно – Псков изменится 8 мая
17 апреля 2024

Серия круглых столов НКО стартует в медиацентре ПАИ
17 апреля 2024

До +10 градусов ожидается в Псковской области 18 апреля
17 апреля 2024

22 км новых теплосетей проложат специалисты в Острове-3
17 апреля 2024

Волонтёры из Локни получили государственные награды
17 апреля 2024

Псковские профсоюзы: У медиков по всей стране должна быть единая оплата труда
17 апреля 2024

К Дню Победы в Себежском районе высадили туи

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...