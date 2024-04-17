Расписание движения пригородного поезда Дно – Псков изменится 8 мая

15:43, 17 апреля 2024, ПАИ

Расписание движения пригородного поезда № 6659 Дно – Псков изменится 8 мая, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В этот день поезд отправится из Дно в 18:07, от поста на 557-м километре в 18:10, от станции Роща в 18:32-18:42, из Порхова в 19:01-19:03, от станции Лунево в 19:27-19:35, от станции Подсевы в 19:44-19:46, от станции Вешки в 20:01-20:08, из Карамышево в 20:26-20:28, от станции Кебь в 20:47-20:49, а от станции Березки в 21:05-21:06.

В Псков поезд прибудет в 21:12.