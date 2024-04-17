49-летний пскович из-за своих подозрений до смерти избил свою гостью

15:47, 17 апреля 2024, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве знакомой и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ).

В ночь с 4 на 5 ноября 2023 года обвиняемый со своей знакомой находились в квартире у фигуранта, где употребляли спиртные напитки и наркотические средства. В ходе распития алкоголя у мужчины возникли подозрения, что гостья похитила у него из квартиры незаконно хранящийся им обрез охотничьего ружья, после чего он нанес женщине множественные удары руками по голове и телу, а также металлической гантелью в область тела. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Кроме того, мужчина до момента его задержания 5 ноября 2023 года незаконно приобрел, хранил в своей квартире и перемещал огнестрельное оружие и порох.

Изучением личности обвиняемого установлено, что последний ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за незаконное хранение наркотических средств.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.