Более 25 псковичей привлекли к административной ответственности за палы травы

17:23, 17 апреля 2024, ПАИ

С начала года в Псковской области более 25 человек привлекли к административной ответственности за сжигание сухой травы с нарушением требований пожарной безопасности, сообщил начальник отдела административной практики и дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Владислав Соболев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Эта работа будет продолжаться круглогодично, потому что жгут не только в весенний период, но и разжигают костры и в зимний период с нарушением требований. Проводятся рейды, идёт патрулирование. На вооружении Главного управления есть и беспилотные летательные аппараты с фото- и видеофиксацией. То есть работа ведется во всех направлениях: космический мониторинг, камеры видеонаблюдения», – пояснил гость радиоэфира.

Он обратил внимание, что за поджог травы граждане могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 15 тысяч рублей. Если же поджог был совершен во время действия на территории субъекта особого противопожарного режима, тогда штраф увеличивается до 20 тысяч рублей.

«Если же данное деяние привело к уничтожению или повреждению чужого имущества в крупном размере, тут человеку грозит уголовная ответственность и лишение свободы до одного года. А если у нас произошёл по вине человека лесной пожар и значительно повреждены лесные насаждения, это уже образует состав части 1 статьи 261 УК РФ – до трёх лет лишения свободы», – подчеркнул Владислав Соболев.