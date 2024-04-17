О подготовке к Дням пушкинской поэзии рассказал Георгий Василевич на Балтийском культурном форуме

16:05, 17 апреля 2024, ПАИ

Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич принимает участие в работе VI Балтийского культурного форума, который проходит в Светлогорске (Калининградская область). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Георгий Василевич выступил на организованном в рамках форума заседании Ассоциации военно-морских музеев и хранителей морских традиций, Ассоциации литературных музеев совместно с Союзом музеев России и членами комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура». Его доклад был озаглавлен так: «Три юбилея. Юбилейный календарь Пушкинского заповедника». Речь в выступлении шла о том, что из намеченного музею на сегодняшний день уже удалось выполнить, а что ещё только предстоит. В частности, Георгий Василевич рассказал коллегам-музейщикам и членам комиссии Госсовета о предстоящих мероприятиях из программы Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, о музыкальном, балетном, театральном и анимационном фестивалям, которые «Михайловское» примет в этом году, о новых выставочных проектах на стационаре и по всей России.

Завтра, 18 апреля, директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич выступит перед слушателями открытого лектория VI Балтийского культурного форума с лекцией-рассказом о псковиче Валентине Курбатове — выдающемся русском литературном критике и публицисте, лауреате Государственной премии РФ, человеке, которого с Пушкинским заповедником и его руководителем связывали многолетняя дружба и плодотворное творческое сотрудничество.