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Культура

О подготовке к Дням пушкинской поэзии рассказал Георгий Василевич на Балтийском культурном форуме

Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич принимает участие в работе VI Балтийского культурного форума, который проходит в Светлогорске (Калининградская область). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: служба информации музея-заповедника «Михайловское»

Георгий Василевич выступил на организованном в рамках форума заседании Ассоциации военно-морских музеев и хранителей морских традиций, Ассоциации литературных музеев совместно с Союзом музеев России и членами комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура». Его доклад был озаглавлен так: «Три юбилея. Юбилейный календарь Пушкинского заповедника». Речь в выступлении шла о том, что из намеченного музею на сегодняшний день уже удалось выполнить, а что ещё только предстоит. В частности, Георгий Василевич рассказал коллегам-музейщикам и членам комиссии Госсовета о предстоящих мероприятиях из программы Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, о музыкальном, балетном, театральном и анимационном фестивалям, которые «Михайловское» примет в этом году, о новых выставочных проектах на стационаре и по всей России.

Завтра, 18 апреля, директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич выступит перед слушателями открытого лектория VI Балтийского культурного форума с лекцией-рассказом о псковиче Валентине Курбатове — выдающемся русском литературном критике и публицисте, лауреате Государственной премии РФ, человеке, которого с Пушкинским заповедником и его руководителем связывали многолетняя дружба и плодотворное творческое сотрудничество.

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