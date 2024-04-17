Начался приём заявок на участие в ярмарке во время Дней пушкинской поэзии

16:31, 17 апреля 2024, ПАИ

Начался приём заявок на участие в ярмарке во время Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Желающим участвовать в ярмарке необходимо заполнить форму, приложить фотографии и отправить на почту festival@ocntpskov.ru.

Заявки принимаются до 12 мая. После окончания приема заявок будет проведен конкурсный отбор. Результаты отбора будут объявлены до 26 мая.

С Положением о торговле на территории Пушкинского заповедника можно ознакомиться здесь: https://vk.com/pushkindays?w=wall-122084459_1100.



Телефон для справок 8 (8112) 62-23-34.