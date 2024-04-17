Вера Емельянова – о выставке «Пушкин и театр»: Эта выставка – начало тропы к празднованию 225-летия поэта

17:21, 17 апреля 2024, ПАИ

Значение выставки Бахрушинского театрального музея «Пушкин и театр» для Псковской области подчеркнула первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова, передает корреспондент ПАИ.

«Это для нас не просто честь – это достоинство, это святая благодарность тому, что сделала Псковская земля для Александра Сергеевича Пушкина, и то, что сделал Александр Сергеевич Пушкин для Псковщины и всей нашей планеты. Имя удивительное, мы его свято бережем, чтим, и в этом году, году 225-летия нашего поэта, считаю такую выставку началом очень серьезной и красивой тропы к его юбилею», – подчеркнула она.

Напомним, выставка Бахрушинского театрального музея «Пушкин и театр», приуроченная к 225-летию со дня рождения поэта, драматурга и прозаика, открылась в Пскове сегодня, 17 апреля.