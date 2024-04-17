145 спортсменов участвуют в межрегиональных соревнованиях по боксу в Пскове

17:37, 17 апреля 2024, ПАИ

145 спортсменов принимают участие в межрегиональных соревнованиях по боксу «Малиновый звон», посвящённых памяти заслуженного работника физической культуры России, мастера спорта СССР Евгения Лазебного. Соревнования пройдут с 17 по 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации бокса Пскова.

На старты в Псков съехались боксёры из Санкт-Петербурга, Москвы, Новгородской, Ленинградской, Тверской, Курской областей, а также районов Псковской области.

Спортсмены борются за награды в четырёх возрастных группах. Самая острая борьба развернётся среди младших юношей в весовой категории до 32 килограммов. В этой группе медали разыгрывают 12 боксёров.

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