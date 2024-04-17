Правительство расширило программу социальной газификации на СНТ

17:54, 17 апреля 2024, ПАИ

Правительство расширило программу социальной газификации на садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ), сообщается в телеграм-канале правительства.

Владельцы участков, расположенных в СНТ, смогут стать участниками программы социальной газификации. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина.

Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков, расположенных вблизи газифицированных населённых пунктов. На домовладение и землю должны быть оформлены правоустанавливающие документы. Заявка о подключении может быть подана как собственником домовладения, так и председателем СНТ. Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов товарищества, а его протокол - приложен к заявке о подключении.

Как сообщает «Интерфакс», в постановлении определена новая категория, которая может бесплатно осуществить догазификацию к своим участкам в СНТ. Это граждане, чьи домовладения располагаются на территории садового товарищества, которое находится в газифицированном населенном пункте. Лица, имеющие правоустанавливающие документы на домовладение и земельный участок, могут подавать заявки в газораспределительную организацию. ГРО с момента получения заявки проверяет комплектность документов, а также присутствие СНТ в программе газификации.

Если все необходимые процедуры соответствуют законодательству, ГРО в течение 30 дней направляет гражданину проект договора. Сроки осуществления техприсоединения к газу будут определяться региональными программами газификации.