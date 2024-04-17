Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолучанину готовят бой на площадке Всемирной боксёрской ассоциации

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов рассказал изданию «Чемпионат», что отборочный бой по линии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) для великолучанина Мухаммада Шехова находится в разработке.

Великолучанину готовят бой на площадке Всемирной боксёрской ассоциации. Фото: RCC Boxing Promotions

«В разработке на этот год два отборочных поединка по линии WBA – Заура Абдуллаева и Мухаммада Шехова. Однозначно это самые важные бои для RCC», – отметил Герман Титов.

Сейчас Мухаммад Шехов находится на десятой строчке рейтинга WBA во втором легчайшем весе. Он является единственным россиянином, который входит в топ-15 этого рейтинга.

Последний бой великолучанин провёл 16 декабря 2023 года против боксёра из Колумбии Леонардо Каррильо. В этом поединке Мухаммад Шехов одержал победу, по единогласному решению судей.

Всего на счету Мухаммада Шехова семь побед в профессиональной карьере без поражений.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 апреля 2024

Великолучанину готовят бой на площадке Всемирной боксёрской ассоциации
17 апреля 2024

145 спортсменов участвуют в межрегиональных соревнованиях по боксу в Пскове
17 апреля 2024

Псковичи примут участие в международных соревнованиях по волейболу
17 апреля 2024

Определены лучшие лыжники Псковской области прошедшего сезона
17 апреля 2024

Подведены итоги зонального этапа чемпионата Псковской области по баскетболу
17 апреля 2024

Межрегиональный турнир по баскетболу пройдёт в Пскове
17 апреля 2024

Первый этап Любительской фидерной лиги области по ловле рыбы пройдёт в Пскове 4 мая
17 апреля 2024

Около 20 турниров по шахматам пройдет в Пскове за две недели

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...