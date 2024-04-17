Великолучанину готовят бой на площадке Всемирной боксёрской ассоциации
Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов рассказал изданию «Чемпионат», что отборочный бой по линии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) для великолучанина Мухаммада Шехова находится в разработке.
«В разработке на этот год два отборочных поединка по линии WBA – Заура Абдуллаева и Мухаммада Шехова. Однозначно это самые важные бои для RCC», – отметил Герман Титов.
Сейчас Мухаммад Шехов находится на десятой строчке рейтинга WBA во втором легчайшем весе. Он является единственным россиянином, который входит в топ-15 этого рейтинга.
Последний бой великолучанин провёл 16 декабря 2023 года против боксёра из Колумбии Леонардо Каррильо. В этом поединке Мухаммад Шехов одержал победу, по единогласному решению судей.
Всего на счету Мухаммада Шехова семь побед в профессиональной карьере без поражений.
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