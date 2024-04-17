Великолучанину готовят бой на площадке Всемирной боксёрской ассоциации

18:05, 17 апреля 2024, ПАИ

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов рассказал изданию «Чемпионат», что отборочный бой по линии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) для великолучанина Мухаммада Шехова находится в разработке.

«В разработке на этот год два отборочных поединка по линии WBA – Заура Абдуллаева и Мухаммада Шехова. Однозначно это самые важные бои для RCC», – отметил Герман Титов.

Сейчас Мухаммад Шехов находится на десятой строчке рейтинга WBA во втором легчайшем весе. Он является единственным россиянином, который входит в топ-15 этого рейтинга.

Последний бой великолучанин провёл 16 декабря 2023 года против боксёра из Колумбии Леонардо Каррильо. В этом поединке Мухаммад Шехов одержал победу, по единогласному решению судей.

Всего на счету Мухаммада Шехова семь побед в профессиональной карьере без поражений.

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