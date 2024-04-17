Прямые поезда до Себежа из Москвы и Санкт-Петербурга начнут курсировать в мае
Начиная с 17 мая из Москвы и Санкт-Петербурга до Себежа начнут курсировать прямые поезда по пятницам и воскресеньям. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области со ссылкой на пресс-службу РЖД.
«Жители Москвы и Санкт-Петербурга начиная с 17 мая смогут комфортно и быстро добраться до озёрного края нашего региона, Себежа, благодаря прямому железнодорожному маршруту. Из Москвы и Санкт-Петербурга пассажиры будут отправляться с 17 мая по пятницам, из Себежа – с 19 мая по воскресеньям», – говорится в сообщении.
В пути предусмотрены остановки в Великих Луках, Новосокольниках, Пустошке, Идрице и других городах и населённых пунктах.
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