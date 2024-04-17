99 лет исполнилось вдове участника Великой Отечественной войны из Печор Александре Сидоровой

21:23, 17 апреля 2024, ПАИ

99 лет исполнилось вдове участника Великой Отечественной войны Александре Сидоровой сегодня, 17 апреля. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Долгожительницу поздравили председатель Совета ветеранов Печорского муниципального округа Александр Демьяненко и редакция газеты «Печорская правда».

Александре Сидоровой вручили благодарственное письмо Совета ветеранов Печорского муниципального округа, букет цветов и газету со статьёй о труженице сельского хозяйства и её семье.

Всю жизнь Александра Андреевна работала дояркой в совхозе «Паниковский». Награждена почётными грамотами за ударный труд. Она вырастила и воспитала достойных детей: дочь и двух сыновей.