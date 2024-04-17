В деревне Тямша Псковского района появится «Мамин парк»

22:09, 17 апреля 2024, ПАИ

В деревне Тямша Псковского района появится «Мамин парк». Местные жители выбрали пространство для преображения в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». Подробности реализации проекта глава Псковского района Наталья Фёдорова рассказала телеканалу «Первый Псковский».

Пространство создаётся для прогулок малышей со своими родителями. В безопасной зоне появятся диагональная дорожка, клумба, скамейки, детская площадка почти на сотне квадратных метров с качелями и городком.

На данный момент подрядчик готовится к укладке асфальта, завершает установку световых опор и ограждения.

«Работы будут вестись в комплексе. Хочется привести в порядок прилегающие дороги и отдельную прилегающую территорию, закрыть контейнерную площадку. Перспектив много. Реализовать тот проект, который первоначально был создан за один этап, нам не удастся. Здесь мы с помощью ТОС, которые активны на территории, будем привлекать средства и поэтапно доделывать», – сказала Наталья Фёдорова.

Основные работы на объекте планируется завершить к концу апреля.