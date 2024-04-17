В отделение полиции в Великих Луках требуется психолог

08:42, 18 апреля 2024, ПАИ

В отделение Министерства внутренних дел России по Великим Лукам требуется психолог. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Требования: высшее психологическое образование, умение пользоваться электронной почтой и офисной оргтехникой, уверенные навыки работы в офисных программах.

Необходимые личные качества: развитые коммуникативные навыки, высокий уровень ответственности и дисциплинированность.

Условия: заработная плата от 41 тысячи рублей, график работы 5/2, работа в команде, ежегодный оплачиваемый отпуск 40 суток и другое.

Обращаться можно по адресу: Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет № 322 или по номеру 3-02-41.