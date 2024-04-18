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Общество

Игорь Иванов: У нас цель одна – чтобы люди оставались в своем регионе

Системные меры по повышению уровня заработных плат для медицинского персонала обсуждают на встрече с председателями региональных организаций, входящих в Северо-Западный федеральный округ. Об этом в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Игорь Иванов: У нас цель одна, чтобы люди оставались в своем регионе. Фото: ПАИ

«Если мы не будем платить нашим врачам и медсестрам достойную заработную плату, Санкт-Петербург и Москва будут и дальше забирать наши профессиональные кадры. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы наш регион тоже вошел в пилотную программу и мы быстрее перешли на новую систему оплаты труда», – отметил Игорь Иванов. При этом он заострил внимание на том, что новые инициативы могут привести к миграциям из областных центров в районы.

«Я надеюсь, что регион разрешит новые проблемы. Чтобы не получилось так, что у нас врач в Усвятах или в Кунье за нагрузку, которая не больше, чем в городской и областной больнице, будет зарабатывать больше, чем у нас специалисты в областном центре. Тогда врачи из областной больницы отправятся туда», – сказал профлидер. В частности, он призвал вернуться к майским указам президента, отметив, что задача – подтянуться по зарплатам.

«Опять же, не за счет того, что мы будем стимулирующую часть убирать и добавлять в оклад. Должны быть какие-то системные меры по повышению уровня заработной платы. Мы среднюю зарплату отчисляем по регионам, а давайте хотя бы по стране сделаем. И, может быть, это позволит у нас решить вопрос оттока кадров», – резюмировал Игорь Иванов.

Также он отметил, что на уровне регионального правительства выстроена надежная система социального партнерства.

«У нас в регионе с социальным партнерством все хорошо. Предстоит встреча в правительстве Псковской области, где состоится трехсторонняя комиссия с участием губернатора. Я постоянно говорю: у нас профсоюзный губернатор. Нам с этим повезло. Он постоянно с нами в контакте, и у нас цель одна: сделать так, чтобы работающему человеку было лучше и проще, чтобы люди оставались в своем регионе», – заключил профлидер.

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