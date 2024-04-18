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Происшествия

Житель Палкинского района угрожал другу убийством из-за ссоры

26-летний житель Палкинского района угрожал своему другу убийством из-за ссоры, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

В марте в одной из деревень Палкинского района между двумя нетрезвыми мужчинами произошёл конфликт, во время которого один из них взял кухонный нож и направил его в сторону своего друга со словами о том, что убьёт его. Мужчина воспринял угрозу всерьёз и испугался, что тот может его зарезать.

В отношении жителя Палкинского района возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Санкция ч. 1 ст. 119 УК РФ предусматривает наказание в виде обязательных работ на 480 часов, ограничения свободы на срок до двух лет либо лишения свободы на тот же срок.

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