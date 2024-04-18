Виртуозы-балалаечники из Белоруссии едут в Остров
«Витебские виртуозы» выступят 20 апреля в 16:00 в Острове. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.
Концерт пройдет на сцене Центра культуры «Юбилейный». В репертуаре музыкантов произведения композиторов разных национальных культур и оригинальная музыка, написанная специально для балалайки. Гости смогут услышать семь разновидностей инструмента – от самой маленькой балалайки-пикколо до самой большой балалайки-контрабас.
«Витебские виртуозы» – это уникальный в своём роде коллектив, который был создан заслуженной артисткой Республики Беларусь Тамарой Шафрановой в 1973 году. Коллектив называют жемчужиной Витебска, отметили в культурном учреждении.
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