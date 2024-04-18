От активности псковичей зависит порядок в округе №10, заявила депутат Любовь Николаева

10:09, 18 апреля 2024, ПАИ

Контрольный выезд в избирательный округ № 10 депутата Псковской городской Думы Любови Николаевой состоялся в среду, 17 апреля. В нем приняли участие глава Пскова Борис Елкин, председатель городской Думы Александр Гончаренко, депутат ПГД Любовь Николаева, сотрудники структурных подразделений администрации города, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.

Участники выезда осмотрели пешеходную зону между рынком «Нива» и ул. Кузбасской Дивизии, тротуары во дворе домов № 15 и № 17 на ул. Западной, где требуется ремонт дорожного покрытия, а также придомовую территорию домов № 36, 38, 40 на ул. Рокоссовского.

Кроме того, они оценили ход ремонтных работ на стоянке у торгового центра «Гулливер» и благоустройство территории от стоянки у «Гулливера» до первого корпуса Псковского педагогического корпуса.

«План этого контрольного выезда был составлен на основании обращений жителей. В нашем округе много проблем, но работа над их решением идет поступательно: есть серьезные подвижки, есть движение вперед, за что хотелось бы поблагодарить администрацию и главу города. Но вообще, очень многое зависит от самих горожан, от их активности», - подытожила Любовь Николаева.