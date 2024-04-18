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Спорт

Лучшие российские экипажи приедут в Пустошкинский район на первое в этом сезоне гравийное ралли

Пустошкинский район с 26 по 28 апреля примет 6-й этап Кубка России по ралли, первый этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» ралли «Голубые озера — 2024». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Подготовку к масштабному апрельскому ралли обсудили участники организационного комитета. Заседание состоялось в администрации Пустошкинского района с участием главы муниципалитета, руководства регионального отделения Федерации автомобильного спорта, представителей ГИБДД, МЧС и УМВД.

«Это первая гравийная гонка на территории страны после зимних этапов. Крупнейшее для Псковской области спортивное мероприятие ежегодно привлекает большое количество участников и зрителей», — отметил президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич. По его информации, на участие в ралли в этом году уже зарегистрировалось более 50 экипажей. География пилотов обширна: Санкт-Петербург и Москва, Псковская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Ярославская области, Краснодарский, Хабаровский и Приморский края, республики Карелия, Адыгея, Удмуртия и Татарстан.

На встрече обсуждались вопросы организации гонок, перекрытия дорог и торжественных церемоний чествования победителей и призеров заездов. Большое внимание было уделено безопасности участников и зрителей. Федерация автоспорта региона подготовила специальную памятку, в которой изложены основные правила поведения вблизи гоночных трасс.

Программа ралли здесь.

В этом сезоне в Псковской области пройдут ралли всероссийского, международного и регионального уровней. Помимо апрельских гонок регион встретит ведущих пилотов страны в мае, июле и октябре.

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